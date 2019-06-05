Усика лишили титула: что произошло

Усика лишили титула: что произошло

Всемирный боксерский совет лишил боксера Александра Усика титула в тяжелом весе. Теперь спортсмен стал "чемпионом в отпуске".

WBC принял данное решение в связи с предстоящим дебютом бойца.

Отметим, что вакантный титул разыграют 15 июня во время боя в Риге между Маирисом Бридисом и Кшиштофом Гловацки.

Напомним, украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. И это будет очень скоро.

По словам промоутера спортсмена Эдди Хирна, Усик вернется на ринг в сентябре. В этом месяце состоится его бой за титул чемпиона мира с Карлосом Такамой.

Ранее поединок с камерунцем пришлось перенести, поскольку украинец получил травму во время тренировки.