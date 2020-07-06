Ушел из жизни легендарный композитор Эннио Морриконе

Ушел из жизни легендарный композитор Эннио Морриконе

В понедельник, 6 июля, в Риме на 91-м году жизни умер легендарный итальянский композитор Энннио Морриконе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, известный музыкант скончался из-за падения, которое привело к перелому бедренной кости.

Для справки

Эннио Морриконе (1928-2020) – итальянский композитор, автор музыки более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Родился в 1928 г. в многодетной семье джазового музыканта. В 12 лет поступил в консерваторию Святой Чечилии, где проучился до 1954 г. В 1961 г. начал писать саундтреки к фильмам. После работы над музыкой для "долларовой трилогии" режиссера Серджио Леоне композитор прославился на весь мир.

Получив признание в Европе, музыкант подключился к голливудским проектам.

Помимо авторства музыки для "спагетти вестернов", Морриконе также широко известен отечественному слушателю как композитор саундтреков к фильмам "Миссия", "Кит-убийца" ("Смерть среди айсбергов"), "Рыжая Соня", "Омерзительная восьмерка" и др.

Скончался 6 июля 2020 г. от перелома бедренной кости.

Напомним, умерла звезда "Звездных войн" и "Бондианы".