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Ущерба на 4,4 миллиарда: в ГБР открыли уголовное дело об отмене формулы "Роттердам +"

17:00
В ГБР обязаны расследовать отмену формулы "Роттердам +" - фото 1
В ГБР обязаны расследовать отмену формулы "Роттердам +" / 5 канал

3 марта, в Государственном бюро расследований зарегистрировали уголовное производство против бывших членов правительства, участвовавших в отмене якобы скандальной формулы "Роттердам +", которую во времена Порошенко называли "коррупционной схемой".

На деле же отмена формулы привела сначала к повышению стоимость электроэнергии, а затем - к фактическому возвращению закупок угля, исходя из цен на бирже в Роттердаме, то есть, фактически по той же схеме, что и существовала при Порошенко.

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Как утверждают источники издания "Обозреватель", уголовное дело об отмене формулы открыто по статье "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением".

В материалах производства указано, что отмена порядка формирования цены на электроэнергию через привязку к стоимости в "Роттердаме" и принятие Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии Кабмином 5 июля 2019-го привели к тому, что ценник килоВатта значительно вырос.

С заявлением о нарушении закона обратился в ГБР некий эксперт энергорынка Дмитрий Марунич, который и предоставил простые финансовые расчеты увеличения цены от отмены "Роттердам +". Впрочем, не стоит обладать высшим образованием, чтобы проследить за стоимостью угля при работе формулы и после ее отмены. Цена за тонну угля для украинских потребителей выросла на 200 гривен.

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию для генерирующих компаний и предприятий дороже, но цена на поставки для населения не увеличилась.

Само собой, уголовное дело и расследование влияния формулы на рынок элеткроэнергии в ГБР успешно сольют, поскольку нынешние власти победили на выборах в том числе и благодаря сентенциям о "коррупционных схемах" и "обогащении Ахметова за счет "Роттердама".

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Электроэнергия ГБР Ринат Ахметов уголовное дело Новости
Обозреватель
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