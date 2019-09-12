Евросоюз внезапно продлил санкции против России

В ЕС решили сохранить антироссийские санкции до июня 2020-го

Страны-члены ЕС вопреки невероятному желанию косить бабло и дружить с русскими все же сумели прийти к решению о необходимости продолжить ограничительные меры против Кремля еще на полгода.

В четверг, 12 сентября, Совет ЕС согласовал продление антироссийских санкций до 15 марта 2020-го.

Формулировка, с которой дипломаты решили не останавливать давление на Москву, звучит точно так же, как и в 2014-м: за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Касаются ограничительные меры замораживания активов и запрета на приезд в страны Шенгенской зоны и не входящие в нее государства Европейского союза 170 главарей России и представителей 44 юрилиц.

Примечательно, что с каждым полугодием европейские политики ведут все большую дискуссию по поводу необходимости продления санкций. Итальянцы, австрийцы, французы и немцы очень горят полным снятием всех ограничений, полноценного выхода своих товаров на рынок РФ, а также возможности беспрепятственно делать деньги вместе с Путиным. Из-за миллионов евро глубоко обеспокоенные дипломаты даже забыли о военных преступлениях кремлевской своры и пропустили террористов в ПАСЕ. Кроме того, лидеры ведущих стран ЕС наряду с Владимиром Зеленским говорили о "длительном перемирии", хотя такое и не соблюдалось.

Смогут ли европейцы продлить санкции в 2020-м году, неизвестно. Особенно на фоне того, что Украина движется в сторону признания кремлевской байки о "гражданской войне" и даже выдала русским виновного в гибели 198 пассажиров рейса MH17.