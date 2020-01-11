Умер султан Омана. Он правил 50 лет

Умер султан Омана. Он правил 50 лет

В пятницу, 10 января, в Омане умер султан Кабус Бен Саид аль-Саид, правивший страной 50 лет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как передают источники, оманский султан умер от продолжительной болезни. Новый правителем страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид: 11 января 2020 г. он принес торжественную присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа – прим. ред).

Хайсам бен Тарек Аль Саид

Для справки

Кабус Бен Саид аль-Саид (1940-2020) – султан Омана. Родился в и рос в семье султана Маската. В юные годы обучался в Германии и Великобритании. В 1970 г. после свержения отца стал султаном Маската ( Омана). За годы правления правителю удалось провести ряд важных реформ в сфере транспорта, образования и кредитования. Во внешней политики Кабус придерживался прозападных позиций.

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