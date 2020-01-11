Ликвидация Сулеймани Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Зеленский

Умер султан Омана. Он правил 50 лет

14:30
Умер султан Омана. Он правил 50 лет - фото 1
Умер султан Омана. Он правил 50 лет

В пятницу, 10 января, в Омане умер султан Кабус Бен Саид аль-Саид, правивший страной 50 лет.

Император Японии отрекся от престола

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как передают источники, оманский султан умер от продолжительной болезни. Новый правителем страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид: 11 января 2020 г. он принес торжественную присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа – прим. ред).

Умер султан Омана. Он правил 50 лет - фото 194167

Хайсам бен Тарек Аль Саид

Для справки

Кабус Бен Саид аль-Саид (1940-2020) – султан Омана. Родился в и рос в семье султана Маската. В юные годы обучался в Германии и Великобритании. В 1970 г. после свержения отца стал султаном Маската ( Омана). За годы правления правителю удалось провести ряд важных реформ в сфере транспорта, образования и кредитования. Во внешней политики Кабус придерживался прозападных позиций.

Напомним, в Судане свергли президента - ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
смерть Новости Мир
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гибель Боинга: ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 1
Гибель "Боинга": ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО
16:00
Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали - фото 1
Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали
13:00
"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана - фото 1
"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...