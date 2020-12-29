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Умер модельер Пьер Карден

Вчера, 14:02
Умер Пьер Карден - фото 1
Умер Пьер Карден

Прославленный французский модельер Пьер Карден в возрасте 98 лет.

О смерти одного из столпов моды и абсолютно легендарного кутюрье стало известно 29 декабря 2020. Трагическую весть сообшил сын Кардена.

Причина смерти пока неизвестна. Дизайнер умер в одной из больниц пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен.

Французского модельера итальянского происхождения называют первооткрывателем стиля "унисекс". Свою карьеру в модной индустрии он начал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", а уже в следующем году начал работать в ателье Кристиана Диора.

В 1950 году Пьер Карден уходит на вольные хлеба, основав собственный дом моды Pierre Cardin. Именно ему принадлежит идея сочетания цветных чулок с высокими сапогами, создания мини-сарафанов, галстуков с цветочным принтом, длинных пиджаков без воротников и узких брюк с пуговицами, которые носили музыканты рок-группы The Beatles.

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