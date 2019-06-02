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Ульяна Супрун отменила детдомы

14:00
Детские дома в Украине перестанут принимать детей - фото 1
Детские дома в Украине перестанут принимать детей

Любительница развеивать популярные мифы о распространенных болезнях, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о том, что уже через год в стране детские дома не будут принимать малышей.

На своей странице в Facebook пока еще выполняющая обязанности министра заявила, что проживание детей в интернатах будут отменять.

Супрун пожаловалась на Зеленского из-за его бесполезности

Вместо этого лишенных родительской опеки малышей собираются отправлять на попечение в приемные или патронатные семьи.

- Ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, - подчеркнула Супрун. - Среди детей, которые живут в интернатах, на самом деле являються сиротами всего 8%. У остальных есть как минимум один родитель, который оказался в сложной ситуации и не в состоянии растить ребенка.

Детские дома, согласно проекту Кабмина, будут переделаны в центры паллативной помощи и медицинской реабилитации.

Таким образом, уже к 2020 году государство должно начать создавать условия для проживания детей в специальных семьях. До 2023 года государство должно организовать паллиативно-реабилитационные центры, где будут предоставлять услуги временного отдыха родителей детей с инвалидностью. При этом дети будут под присмотром родителей или опекунов.

Услуги эти будут бесплатными, а платить за них должна Национальная служба здоровья Украины.

Впрочем, хватит ли на всех детей из детдомов патронатных семей, вопрос пока еще открытый. В данный момент количество желающих взять к себе ребенка из специализированного учреждения невелико.

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