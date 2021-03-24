Українського журналіста росіяни катують в Криму струмом

Окупанти захопили та катують громадянина України

Заарештованого в Криму журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання.

Інформацію про захливі тортури, що їх чинять окупанти по відношенню до громадян України, повідомив у фейсбуці журналіст, головний редактор видання «Ґрати» Антон Наумлюк.

«Надягали на голову щось, підключали струм і поступово збільшували, коли він звикав. Таким чином у нього отримали перші свідчення, які потім ще й записали в інтерв’ю на «Крим 24», – написав Наумлюк.

За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, який з ним розмовляв.

«Після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51-шу статтю Конституції РФ. Вона дозволяє не свідчити проти себе і близьких. За словами затриманого, зараз на нього чинять тільки психологічний тиск», – повідомили «Ґрати».

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують окупанти, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту Владислава Єсипенка, але це поки ніяк не допоможе полоненому українцю.