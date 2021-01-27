Українська розвідка встановила, що Путін хворий

Долю не обдурити / АР

Старому диктатору вже давно пора на аквадискотеку, вважають фахівці Служби зовнішньої розвідки України. З ними важко не погодитись.

Такі дані оприлюднені у інформаційному бюлетні українських розвідників під назвою "Біла книга". В ньому СЗР публікує відкриті дані, напрацьовані відомством. І якщо в Росії те, що Путін - хворий, є державної таємницею, в Україні з того секрету не роблять.

"На тлі все більш очевидних проблем зі здоров'ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави, в Росії де-факто почався період трансферу влади", - йдеться в даних розвідки.

При цьому у відомстві вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти України. Також в країні буде процвітати "путінізм".

Розвідники зазначають, що цілі Росії щодо України залишаться незмінними, і агресор далі намагатиметься тримати Україну у сфері свого впливу і не допустити вступу до ЄС і НАТО.

"Незалежно від конкретного варіанту ("Путін - довічний президент", "Путін - лідер нації", "Путін - тандем", "спадкоємець Путіна" тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму" з Путіним або без нього", - йдеться в джерелі.