Путіну будують палац за мільярди доларів ВІДЕО

Маєток Путіна коштував Росії мільярди

19 січня Навальний шокував весь світ своїм новим розслідуванням - він випустив майже 2-годинний фільм про тамємний палац Путіна.

Маєток площею 68 гектарів + 7000 гектарів земель ФСБ + 300 гектарів виноградників розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Геленджика.

Спорудження грандіозного комплексу обійшлося Росії в 100 мільярдів рублів. Як мінімум.

"Уявляєте собі Князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром з 39 князівств Монако. Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ані землею, ані морем, ані повітрям», - йдеться в матеріалі.

Тисячам людей, які працюють в цьому маєтку, заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою. Машини, що прибувають, оглядають на декількох КПП, за допомогою дзеркал і ями з відеокамерами, обшукують багажники і бардачки.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, це найбільший приватний будинок у Росії. Через "криві руки" архітекторів та будівників у "хатинці" завелась пліснява, тому все це довелося переробляти майже з нуля. Це коштувало ще кілька мільярдів рублів.

Крім палацу на ділянці розташований льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, Церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр, і 80-метровий міст через прірву, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

Тунель, як зазначається, будували ті ж люди, які будують метро. Це унікальна конструкція, яка дозволяє не тільки зручно потрапити на море, але і сховатися в разі війни. Так само в окремій кімнаті обладнано величезне приховане вікно, з якого відкривається найкращий з можливих видів на мор

Все це збудовано на награблене в росіян по нехитрій схемі - Путін робить людей олігархами (своїх друзів дитинства та колишніх колег), дає їм право грабувати Росію, а потім вони роблять "відкати" - на них будується ось такий маєток.

Таємний палац Путіна - дивіться розслідування Навального:

За кілька годин фільм подивились 17 млн людей, нині Навальний сидить у в'язниці, а його прихильників закликали 23 січня вийти на акції спротиву режиму Путіна.