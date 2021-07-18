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Український фільм отримав приз у Каннах

09:56
Сергій Лозниця у Каннах - фото 1
Сергій Лозниця у Каннах

Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі – за його документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.

«Це мій третій приз у Каннах, і я дуже радий! Мені здається, що ця нагорода має переконати тих, хто ставиться до моєї стрічки з пересторогою, що треба все ж її подивитися, а вже потім робити висновки. Я дуже сподіваюся, що в Україні буде вдумлива дискусія щодо тем, які порушує цей фільм. Тому ще раз закликаю: не треба клеїти ярлики, спочатку – подивіться мій фільм!» – заявив Сергій Лозниця одразу після того, як отримав приз.

Прем’єра документального фільму «Бабин Яр. Контекст» відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня поза основним конкурсом, у програмі спеціального показу.

«Золоте око» – престижна нагорода, яка надається по суті найкращому документальному фільмові, представленому на кінофестивалі. Цей приз існує з 2015 року, його ініціювала Громадянська спільнота мультимедійних авторів на чолі з Жулі Бертучеллі, а Каннський кінофестиваль надає їй підтримку. Нагорода має і фінансову складову – 5 тисяч євро.

Головний приз, Золоту пальмову гілку, взяла скандальна картина «Титан» французького режисера Джулії Дюкорно.

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Каннский фестиваль Сергей Лозница Бабий Яр Кино Новости кино
Радіо Свобода
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