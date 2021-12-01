Українські діти отримають "економічні паспорти" та почнуть заробляти на ренті

Зеленський зробить олігархів інвесторами / ОП

Президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Про це глава держави заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

За його словами, основою для фінансування цієї ініціативи стане прийнятий законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня, вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Згідно з ним, ці кошти - плата за використання наших надр – буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла. Завдяки цим двом законам, нарешті, наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. І це теж буде вперше за роки нашої незалежності", - заявив президент.

Як пояснив Президент, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці накопичення для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла.

«Завдяки цим двом законам нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. І це також буде вперше за роки незалежності нашої держави», – наголосив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що незабаром буде запущено програму «Українська мрія», згідно з якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.