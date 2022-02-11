Війна на Донбасі Досьє

Українські дипломати примусили Росію дати пояснення її неадекватної поведінки

17:12
Російські ракети разом з росіянами мають піти геть - фото 1
Російські ракети разом з росіянами мають піти геть / МО РФ

Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь. Росія має 48 годин на відповідь", - наголосив міністр.

Кулеба пояснив, що у разі відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення.

"Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - додав очільник МЗС.

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война Дмитрий Кулеба дипломатические отношения Россия Новини Украина
УНІАН
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