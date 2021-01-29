Українська "Атлантида" потрапила до лонглиста премії "Оскар"

Атлантида - претендент на Оскар 2021

Український фільм "Атлантида" увійшов до числа 92 картин, що змагатимуться за Оскар у номінації "кращий іноземний фільм". Список оголосили 29 січня.

Таким чином, фільм Валентина Васяновича пройшов перший етап відбор - далі стрічка змагатиметься за потрапляння у так званий шортлист. Саме серед стрічок з шортлиста й буде обраний переможець.

"Атлантида" титрується як фантастичній фільм і змальовує недалеке майбутнє. В ньому російські окупанти нарешті залишили Донбас, а ця територія перетворилась на пустку та є осередком екологічної катастрофи.

АТЛАНТИДА / ATLANTIS 2020 - дивитись онлайн офіційний український трейлер:

На «Оскар» також можуть претендувати російська драма «Дорогі товариші!» Андрія Кончаловського, картина Томаса Вінтерберга «Ще по одній» з Мадс Міккельсеном, «Шарлатан» Агнешки Холланд та інші.

Номінантів мають оголосити 15 березня.

93-а церемонія вручення премій «Оскар» пройде 25 квітня 2021 року.