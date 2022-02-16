Україна здобула першу медаль на Олімпіаді 2022

Олександр Абраменко / НОК

Олександр Абраменко у середу, 16 лютого, став автором першої нагороди України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Українець здобув "срібло" у фристайлі.

Олександр Абраменко став одним із двох українців, які пробились у фінал з фристайлу. Олімпійський чемпіон у Пхьончхані з п'ятим часом кваліфікувався у фінальну частину.

33-річний фристайліст виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів. Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу – 129 очок. Трійку призерів замкнув представник ОКР Ілля Буров.

Абраменко відкрив лік нагород України на Олімпіаді-2022. Це його друга нагорода на рівні Олімпійських ігор. У 2018 році українець підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Відзначимо, що у топ-6 фіналу боротьбу за медалі вели швейцарець та два американці.