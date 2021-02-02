Україна запроваджує санкції проти Нікарагуа

На Нікарагуа наклали санкції

Українські парламентарі спромоглись у вівторок, 2 лютого, на жорсткі кроки по відношенню до держави Нікарагуа, такоє відомої як "бананова республіка".

"За" документ №4689 проголосували 322 нардепи.

Проєкт постанови був внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським, для імплементації рішення РНБО.

Санкції запроваджено строком на п’ять років.

Представляючи у парламенті вищевказаний документ, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що влітку 2019 року уряд Республіка Нікарагуа здійснив недружні дії проти нашої держави: було запроваджено так зване почесне консульство Нікарагуа на території окупованого Криму.

Офіційна Манагуа ігнорувала неодноразові протести МЗС України.

3 серпня 2020 року так званим "почесним консулом" було призначено Олега Белавенцева, засудженого Україною за сприяння в окупації Криму. Друга міністра оборони РФ Шойгу Белавенцева приговорили до 13 років в'язниці, щоправда - дистанційно.

Санкції працюють

Зазначимо, що журналістам вдалося зафіксувати переписку у чаті "Слуги Народу", де одна з депутаток - Ліза Богуцька - запевнила, що планує покарати Нікарагуа ще й особистимі санкціями - буде бойкотувати банани з цієї країни.