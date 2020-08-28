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Никарагуа может попасть под санкции Украины из-за посла в Крыму

16:00
Почетный консул Никарагуа в Крыму Олег Белавенцев - фото 1
Почетный консул Никарагуа в Крыму Олег Белавенцев

Кремлевские террористы пытаются легализовать оккупацию украинского полуострова с помощью признания аннексии странами третьего мира, которые находятся под контролем Путина.

Об этом свидетельствуют позиция некоторых явно не лидирующих в мире государств, которые в ООН постоянно голосуют так, как им прикажут русские, а также "официальные визиты" их представителей на оккупированные территории.

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На днях же в Крыму помпезно открыли почетное консульство Никарагуа, а должность консула занял потомственный житель центральноамериканской страны российский террорист Олег Белавенцев, приговоренный к 13 годам тюрьмы за участие в оккупации Крыма.

В ответ на это украинский МИД отправил властям республики ноту протеста и призвало отменить решение о создании фейкового с юридической точки зрения представительства.

Как утверждают украинские дипломаты, назначение приговоренного к заключению за посягательство на территориальную целостность нашей страны - отягчающее обстоятельство, которое невозможно трактовать иначе как нарушение украинских законов и недружественный шаг со стороны Никарагуа.

Если же консульство не закроют, Украина будет вынуждена разработать механизм санкций. Если же и это не поможет, Киев может обратиться к международным партнерам для наложения ограничительных мер на партнеров Путина.

Оккупант Белавенцев, как известно, был назначен "полномочным представителем президента России" в день официальной оккупации полуострова. Он, как было доказано в суде, подстрекал украинских военных к государственной измене – переходу на сторону России, сдаче оружия и боеприпасов. В 2016 году террорист потерял пост представителя Путина на полуострове, но остался в фаворе у террористического правительства РФ.

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