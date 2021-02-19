Україна вимагає нових санкцій проти Росії

Україна переможе / Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ України звернеться до Євросоюзу з проханням ввести нові санкції проти Росії після нещодавньої хвилі репресій проти кримських татар в окупованому Криму.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Ще торік я закликав ЄС впровадити механізм санкцій як відповідь на порушення прав людини у Криму. Ми послідовно наполягатимемо, що за це [порушення прав людини] мають бути впроваджені нові санкції. Тому незабаром, можливо, навіть сьогодні я підпишу ці документи», — повідомив міністр.

Міністр додав, що репресії проти кримських татар також стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН. За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій із Європейським Союзом з цього питання.

"Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я цілком упевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України", - сказав Кулеба.

17 лютого 2021 роц в окупованому Криму ФСБ обшукала та затримала шістьох кримських татар. «Суд» взяв їх під варту на два місяці. Їх підозрюють у приналежності до ісламської організації «Хізб ут-Тахрір»

Це міжнародна ісламська політична партія, заснована в 1953 році у Східному Єрусалимі. «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН, під час якого буде представлено доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.