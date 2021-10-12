Авіабезвіз: Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо

Угоду про Спільний авіаційний простір підписано / Офіс Президента України

Україна та Європейський Союз 12 жовтня нарешті підписали угоду про спільний авіаційний простір (так зване "відкрите небо" або авіаційний безвіз), яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

Підписання відбулось сьогодні на 23-му саміті Україна-ЄС в Києві.

Документ підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін.

Ця угода відкриє ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Зокрема, вона сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

Що дає авіабезвіз

Київ з 1999 року вів переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України.

Раніше підписання угоди було неможливим через суперечку між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, й Україна не мала права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення з цього питання.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про "відкрите небо".