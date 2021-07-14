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Україна та Китай домовились про безвіз

07:29
Україна та Китай домовились про широке співробітництво - фото 1
Україна та Китай домовились про широке співробітництво

Тепер замість Віденської опери українці поїдуть до Пекінської.

Україна і Китай підпишуть угоду про безвізовий режим. Про це під час першої телефонної розмови домовилися президент України Володимир Зеленський і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами і домовилися укласти угоду про безвізовий режим між Україною і Китаєм.

Також лідери держав обмінялися привітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною і КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський подякував голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - сказав він.

Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

"Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів", – зауважив президент України.

Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Голова КНР підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

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Китай Си Цзиньпин Безвиз Володимир Зеленський Новини Украина
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