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Україна приєднується до глобальної мережі COVID-сертифікатів

11:59
Дія відкриє світ для українців - фото 1
Дія відкриє світ для українців / Мінцифри

Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це означає одне - вільні та зручні подорожі в більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що на сьогодні такий доступ для українців відкритий у 52 країни світу, які визнають наші COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

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Пандемия коронавируса Безвиз Новини Украина
УНІАН
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