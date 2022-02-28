Володимир Зеленський война Досьє

Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Вчера, 17:59
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Рівняння на Європу / ОПУ

У понеділок, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав заявку нашої держави на вступ до ЄС.

Підписання історичного документу відбувалося без зайвих церемоній, адже наша держава наразі веде вітчизняну війну та відбивається від російських окупантів.

Мужність та героїзм українців вразили цивілізований світ. Європейські політики прозріли та розблокували процес євроінтеграції.

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Після нетривалих переговорів з ЄС - Україні було дано зелене світло на вступ до Союзу за спрощенною процедурою.

Зеленський сьогодні офіційно звернувся до Брюсселя с проханням офіційно приєднаднатися до європейської сім'ї народів, адже історично ми вже там.

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Наразі справа за ЄС.

Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу - фото 210504
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