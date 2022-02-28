Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Рівняння на Європу / ОПУ

У понеділок, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав заявку нашої держави на вступ до ЄС.

Підписання історичного документу відбувалося без зайвих церемоній, адже наша держава наразі веде вітчизняну війну та відбивається від російських окупантів.

Мужність та героїзм українців вразили цивілізований світ. Європейські політики прозріли та розблокували процес євроінтеграції.

Після нетривалих переговорів з ЄС - Україні було дано зелене світло на вступ до Союзу за спрощенною процедурою.

Зеленський сьогодні офіційно звернувся до Брюсселя с проханням офіційно приєднаднатися до європейської сім'ї народів, адже історично ми вже там.

Наразі справа за ЄС.