Україна планує закрити авіасполучення з Білоруссю

Україна готує відповіть диктатору / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з та до України.

Про це йшлося на нараді, у якій взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко, повідомляє пресслужба глави держави.

"З огляду на ситуацію, що склалася, Президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - поінформували в ОП.

Після цього Шмигаль оголосив, що скликає термінове засідання Уряду, на якому планується ухвалити рішення про закриття авіасполучення з державою-терористом.

"Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. "Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - заявив урядовець.

У неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

Після цього ряд авіакомпаній європейських держав відмовились від польотів над Білоруссю, а Велика Британія заборонили приймати у себе літаки лукашенківської авіакомпанії "Белавіа".