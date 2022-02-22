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Україна планує розірвати дипломатичні відносини з російськими окупантами

13:09
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Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого дав велику пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом та через загрозу нового великого вторгнення росіян до нашої держави.

Про розірвання дипломатичних стосунків з агресором

Зеленський не виключає розірвання дипломатичних відносин із Росією після дій Москви щодо визнання незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

«До мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я одразу після пресконференції дивитимусь і пропрацьовуватиму це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

Про запровадження воєнного стану

Президент України також сказав, що наразі не вбачає потреби в запровадженні воєнного стану.

«Ми віримо в те, що війни потужної не буде проти України, і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджений воєнний стан», – відзначив український лідер.

Про санкції

Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти "Північного потоку - 2" і повністю заблокувати його роботу.

 

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Радіо Свобода
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