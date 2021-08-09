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Україна восени переводить всю бюрократію в онлайн

10:50
І ніяких паперів - фото 1
І ніяких паперів / Пресслужба Уряду

За три місяці завдяки запровадженню режиму "без паперів" кількість е-послуг в Україні суттєво зросте, обіцяє очільник Уряду Денис Шмигаль.

"Цього тижня Президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах, - пише прем'єр на фейсбуку.

На переконання урядника, завдяки режиму "без паперів" кількість е-послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова — буде остаточно знищена.

Відповідальне за новацію - Мінцифри, де активно працюють над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський обіцяв, що в день 30-річчя своєї Незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. Щоправда, Шмигаль відтермінував початок процессу на 3 місяці, тобто після святкування Дня Незалежності доведеться ще трохи почекати.

 

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УП
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