Україна готує санкції вже проти самого Медведчука

На Медведчука чекає "остаточне прощавай"?

Після того, як РНБО було успішно введені санкції проти поплічника Медведчука нардепа Тараса Козака, схоже, прийшов час і для кума Путіна.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) 19 лютого, частину питань якого розглянуть у закритому режимі, можуть винести й можливість запровадження санкцій безпосередньо проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, близькі до РНБО.

При цьому питання «на стадії обговорення», у порядку денному його немає.

Йдеться про накладення санкцій на роботу компанії «ПрикарпатЗахідтранс», яка експлуатує пов’язану з Медведчуком ділянку нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

«Обговорюється можливість введення санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком», - поінформував співрозмовник.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати проведення засідання Радбезу 19 лютого в приміщенні Офісу президента. Частину питань розглянуть у закритому режимі.

13 лютого, на Банковій натякнули на ухвалення «жорстких рішень» у зв’язку з загрозою національній безпеці.

Зазначимо, шо в 2021 році в Україні нарешті почали опікуватися інформаційної безпекою - СБУ викрила мережу телеграм-каналів, що були створені російської розвідкою та займалися інформаціними атаками та вкидами на державу. Згодом за рішенням РНБО були заблоковані "ватні" канали Медведчука - ЗІК, 112-й та Н'юзван, а 16 лютого оголошено підозру проросійському пропагандисту Шарію. Таким чином, переслідування агента впливу Росії в України Віктра Медведчука було б логічним кроком.