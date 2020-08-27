B2B Jewerly украли почти 7 миллиардов: СБУ разоблачила финансовую пирамиду

Компания Гонты и его жены уже не приносит дохода

Заработанные кровью и потом деньги обменяли у бесполезные бумажки у откровенного афериста Николая Гонты и его приспешников 600 тысяч украинцев. Создатель крупнейшей пирамиды за всю историю независимой Украины умудрился за год с лишним украсть 250 миллионов долларов.

Как заявили в четверг, 27 августа, в пресс-службе СБУ, сегодня бойцы департамента "К" нахлобучили дальнейшую работу компании B2B Jewerly.

Правда, пирамидка Гордона Николая Гонты фактически уже перестала работать еще с начала карантина, а сам махинатор, судя по всему, уже давно вывез бабосики куда-то очень далеко. По крайней мере, никакой информации о задержании лидеров группировки в спецслужбе не сообщили.

Почему же правоохранители решили "хлопнуть" B2B Jewerly через несколько месяцев после реального схлопывания схемы, неизвестно. Но пострадавшие явно не получат ни дивидендов, ни возврата собственных денег.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более четверти миллиарда долларов", - отметили в СБУ. - К организации работы "бизнеса" причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц".

Эпичным выглядят и размах разрекламированной тысячами СМИ компании, и аппетиты Гонты. С начала 2019-го по сей день он купил остров на Днепре с расположенными на нем зданиями, 18 элитных внедорожников по 100 с лишним тысяч долларов каждый, а также другую дорогую недвижимость.