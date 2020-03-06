B2B Jewerly: в Украине раскрыли крупнейшую аферу десятилетия (ВИДЕО)

Инвесторов у B2B Jewerly - хоть отбавляй

По некоторым данным около миллиона украинцев инвестировали в "подарочные сертификаты" ювелирной компании B2B Jewerly, а за покупку каждого из них организаторы финансовой пирамиды обещают выплачивать огромные проценты, которые, разумеется, никак экономически не подкреплены.

О невероятном распространении по всей стране системы обмана населения рассказал в своем видео в YouTube журналист Денис Бигус, который исследовал совсем не хитрую работу злоумышленников.

Так, 59 с лишним ювелирных магазинов, открытых в Украине, Казахстане и России, на самом деле оказываются совсем не точками по реализации продукции откровенно слабого заводика "Шарм" владельца Николая Гонты, а обычными пунктами приема денег в виде "инвестиций". Только в данный момент вся компания работает исключительно на привлечение новых лохов-клиентов.

В каждом магазине в Киеве, к примеру, каждый день можно увидеть толпу пенсионеров, которые стремятся отнести аферистам свои деньги в надежде их отбить и обеспечить себе безбедную старость. Только вот окупиться их вложения вряд ли смогут.

Вся схема работает следующим образом: чем больше клиентов, которые отдадут деньги "продавцам", ты привлечешь, тем больший % "кэшбэка" будешь получать в виде выплат. При покупке сертификата на серебро в год аферисты обещают вернуть 468%, а на золото - еще более баснословные 780. Причем проценты компания B2B Jewerly платит регулярно - для обеспечения притока клиентов.

Само собой, уже в ближайшее время пирамида громко схлопнется, поскольку экономически подобная модель просто не может существовать, а ее владельцы - сбегут за границу. Или вообще останутся в Украине, ведь юридически никто не сможет доказать факт передачи средств кому-либо из непосредственных участников махинации - взносы через интернет они прогоняют как благотворительный взнос, а в самих магазинах не существует ни чеков, ни работы с безналом.

Прибыльность "бизнеса" для его владельцев, нужно сказать, колоссальная. Каждый день к каждому из магазинов приезжают вооруженные люди на внедорожниках, которые вывозят набитые наличкой мусорные пакеты.

Лишь по предварительным подсчетам, в пирамиде в данный момент крутится от миллиарда гривен.