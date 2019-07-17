Украинским морякам вынесли вердикт – ФОТО, ВИДЕО

Украинским морякам вынесли вердикт – ФОТО, ВИДЕО

В среду, 17 июля, в России состоялся очередной "суд" над пленными украинскими моряками. Половине из них продлили арест.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Состоялось судебное заседание в Лефортовском районном суде г. Москвы по рассмотрению ходатайства следователя СУ ФСБ РФ о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков: Дениса Гриценко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Михаила Власюка, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко", - написал юрист в Facebook и сообщил о вердикте.

"По решению суда, срок содержания под стражей продлён морякам до 24 октября 2019", - отметил Полозов.

Позже к перечисленным 6 именам добавилось еще столько же. Судьбу остальных военнопленных "Фемида" решит в обозримом будущем.

Отметим, что на данный момент продолжаются переговоры об освобождении наших моряков. По словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, их могут отпустить в том случае, если они продолжат принимать участие в "досудебном следствии".

Подобное предложение является недопустим для Украины, поскольку позиция нашего МИДа неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.