Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Украинский суд взял под стражу американца, который воевал в АТО

11:20
Крейг Ланг будет депортирован в США - фото 1
Крейг Ланг будет депортирован в США

Гражданина США Крейга Ланга, который помогал украинским военным противостоять российским агрессорам на Донбассе в 2016-м году, арестовали без права выхода под залог в Винницком апелляционном суде.

Ветерана российско-украинской войны задержали пограничники на посту "Могилев-Подольский" 21 августа из-за того, что Ланг находится в розыске в США.

Террористы не пустили наблюдателей к месту разведения войск

На родине ему инкриминируют совершение кражи, разбойное нападение и убийство, поэтому молодого человека упаковали в наручники и отправили в СИЗО для принятия решения об экстрадиции. Поначалу суд отказался арестовывать американца до выяснения обстоятельств, но прокуроры подали апелляцию и добились решения о содержании под стражей.

Украинский суд взял под стражу американца, который воевал в АТО - фото 189304

Служители Фемиды признали, что инкриминируемые ветерану преступления являются экстрадиционными, а в Украине за них можно получить от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

- Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря для обеспечения экстрадиционного ареста, - отметили в суде.

Известно, что во время АТО Ланг был парамедиком в "Грузинском легионе". После своего возвращения с Донбасса американец поселился в Киеве вместе со своей девушкой.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Винница суд война на Донбассе Боевики Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Судей будут переводить, но вакансии от этого не закроются - фото 1
Сами разберемся: Высшая комиссия судей отменила конкурс на 220 должностей в местных судах
13:20
Зеленский и Богдан были на встрече с Сэмом Кислиным - фото 1
Зеленский в США встречался с приближенным к Трампу русским криминальным авторитетом
10:00
Российские террористы готовят новые укрепрайоны в Золотом и Петровском - фото 1
Террористы не пустили наблюдателей к месту разведения войск
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...