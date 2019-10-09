Украинский суд взял под стражу американца, который воевал в АТО

Крейг Ланг будет депортирован в США

Гражданина США Крейга Ланга, который помогал украинским военным противостоять российским агрессорам на Донбассе в 2016-м году, арестовали без права выхода под залог в Винницком апелляционном суде.

Ветерана российско-украинской войны задержали пограничники на посту "Могилев-Подольский" 21 августа из-за того, что Ланг находится в розыске в США.

На родине ему инкриминируют совершение кражи, разбойное нападение и убийство, поэтому молодого человека упаковали в наручники и отправили в СИЗО для принятия решения об экстрадиции. Поначалу суд отказался арестовывать американца до выяснения обстоятельств, но прокуроры подали апелляцию и добились решения о содержании под стражей.

Служители Фемиды признали, что инкриминируемые ветерану преступления являются экстрадиционными, а в Украине за них можно получить от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

- Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря для обеспечения экстрадиционного ареста, - отметили в суде.

Известно, что во время АТО Ланг был парамедиком в "Грузинском легионе". После своего возвращения с Донбасса американец поселился в Киеве вместе со своей девушкой.