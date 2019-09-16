Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли (ФОТО, ВИДЕО)

16:30
Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли - фото 1
Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли

В начале августа украинский суд отпустил под домашний арест боевика "ДНР" Романа Джумаева. Через месяц 16 сентября его расстреляли на пороге собственного дома.

Ликвидация главаря "Пятнашки": Пропагандисты засняли последний бой "Мамая" (видео)

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, ЧП приключилось в Мариуполе (Донецкая область).

Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли (ФОТО, ВИДЕО) - фото 187860Около 11:30 неизвестные позвонили в квартиру террориста и выстрелили в него около 7 раз. Его жизнь спасти не удалось: он скончался до приезда "скорой".

Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли (ФОТО, ВИДЕО) - фото 187859

Как передают СМИ, кроме "ДНРвца" пострадала и его бабушка.

Женщину увезли в реанимацию. О ее состоянии пока не сообщается.

Для справки

Роман Джумаев (1991 -2019 г.) – боевик "ДНР". Принимал участие в боях у ДАП и Дебальцево.

Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли (ФОТО, ВИДЕО) - фото 187861

В 2017 г. был задержан при попытке пересечь границу ОРДЛО. В начале августа 2019 г. был отпущен судом под домашний арест.

Напомним, обмен Цемаха: США оправдали Украину.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР убийство Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Путч Порошенко" будет?: Богдан дал ответ - фото 1
"Путч Порошенко" будет? Богдан дал ответ
13:30
РФ и Беларусь "создадут конфедерацию": названа дата - фото 1
РФ и Беларусь "создадут конфедерацию": названа дата
12:13
Как в СССР?: Гончарук "вернет" плановую экономику - фото 1
Как в СССР?: Гончарук введет "плановую" экономику
10:28
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 сентября, 11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...