Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский суд отпустил боевика. Через месяц его расстреляли

В начале августа украинский суд отпустил под домашний арест боевика "ДНР" Романа Джумаева. Через месяц 16 сентября его расстреляли на пороге собственного дома.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, ЧП приключилось в Мариуполе (Донецкая область).

Около 11:30 неизвестные позвонили в квартиру террориста и выстрелили в него около 7 раз. Его жизнь спасти не удалось: он скончался до приезда "скорой".

Как передают СМИ, кроме "ДНРвца" пострадала и его бабушка.

Женщину увезли в реанимацию. О ее состоянии пока не сообщается.

Для справки

Роман Джумаев (1991 -2019 г.) – боевик "ДНР". Принимал участие в боях у ДАП и Дебальцево.

В 2017 г. был задержан при попытке пересечь границу ОРДЛО. В начале августа 2019 г. был отпущен судом под домашний арест.

Напомним, обмен Цемаха: США оправдали Украину.