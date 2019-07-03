После отхода ООС от Станицы Луганской РФ потребовала отдать "ЛНР" два села

После разведения войск у Станицы Луганской русские потребовали большего

Видя, что новые власти Украины по-своему воспринимают пункты минских договоренностей, и готовы действовать без гарантий со стороны страны-агрессора, в Кремле перешли к дипломатическому давлению по поводу отведения войск.

В среду, 3 июля, в МИД РФ опубликовали комментарий внешнеполитического террористического ведомства по поводу разведения сил в районе Станицы Луганской.

Оккупанты, разумеется, ни слова не сказали о том, что боевики попросту переоделись в гражданку и остались тусить практически на своих старых позициях под видом "мирных жителей", а также о том, что тяжелое вооружение ВС РФ осталось вблизи линии разграничения вопреки достигнутым еще в 2015-м году договоренностям.

Вместо этого пособники Путина заявили о том, что после отхода с позиций у Станицы Зеленский должен приказать войскам выйти из сел Петровское и Золотое:

"После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в "нормандском формате" в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования. Россия исходит из того, что после разведения сил у Станицы Луганской надо вернуть статус-кво у Золотого и Петровского, где военные Украины заняли прежние позиции".

Таким образом, путинские преступники вполне логично перешли ко второй стадии разведения сил - выдвижению дальнейших требований к Украине по поводу сдачи территорий без выполнения стороной-оккупантом своих обязательств.