Украинский государственный траулер таинственно загорелся в Атлантическом океане (ФОТО)

Украинский корабль "Иван Голубец" едва не потерпел бедствие

Вечером в субботу, 20 июля, у берегов Мавритании произошел пожар на одном из четырех принадлежащих Украине океанском траулере "Иван Голубец". В результате ЧП пропал моторист судна.

По данным издания "Думская", эпицентр пожара находился в кормовой части траулера.

Что именно привело к возгоранию, неизвестно, но за 10 дней до инцидента GPS фиксировала "Ивана Голубца" в порту Нуадибу, но затем по неизвестным причинам передатчик на корабле был отключен и на электронных картах судно не отслеживалось.

Что же касается ЧП, то на борту траулера находилсь украинцы и русские. Пропал гражданин Украины. О его судьбе ничего неизвестно.

В итоге на помощь к украинскому кораблю пришло идущее под грузинским флагом судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло пылающий траулер на буксир и начало тащить к берегу.

О судьбе пропавшего моториста пока ничего не известно. Организована ли спасательная операция, - тоже.

Не ясно и насколько серьезные повреждения получил "Иван Голубец".