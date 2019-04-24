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Где-то заплакал Кива: в Киеве задержали наркоторговцев с 300 кило героина (ФОТО)

24 апреля, 12:00
В Киеве накрыли склад наркоторговцев - фото 1
В Киеве накрыли склад наркоторговцев

В среду, 24 апреля, полицейские внезапно отчитались о своих успехах на поприще борьбы с международными наркодилерами. У преступников изъяли без малого три центнера отборного героина.

И если бы Илья Кива не перешел на более высокую должность смотрящего от Авакова, он вполне мог бы похвастаться крутым приходом в хранилище вещдоков.

Под Киевом вышли на международный "склад" наркотиков с 600 кг героина

Но вместо экс-главы департамента по противодействию обороту наркотиков пафосные посты в Facebook приходится делать первому замглавы Нацполиции Вячеславу Аброськину.

Где-то заплакал Кива: в Киеве задержали наркоторговцев с 300 кило героина (ФОТО) - фото 180091

По словам генерала, сегодня стражи порядка сумели накрыть крупных дельцов. Иностранные торговцы зельем занимались поставками и транзитом через Украину в Европу героина в промышленных объемах.

Груз, который должен был отправляться в ЕС, обнаружили на арендованном преступниками складе.

В помещении находились коробки и чемоданы, доверху набитые упаковками с героином.

"Мы, Национальная полиция Украина, постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуска им уже не дадим", - подметил Аброськин.

Напомним, в начале ноября правоохранители успешно накрыли крупный склад с наркотой, которую также собирались отправлять в страны Европы, а в начале марта в Киеве задержали главу крупного международного синдиката, которым оказался гражданин Израиля.

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наркотики задержание полиция Вячеслав Аброськин Новости
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