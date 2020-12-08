Украинские актеры Тарас Цымбалюк и Даша Трегубова снялись в клипе группы "Ленинград"

Типа не зашквар

Известные украинские актеры снялись в провокационном клипе популярной, но много раз зашкваренной группы "Ленинград".

Клип снят на песню "Миг".

Кроме Тараса Цымбалюка и Даши Трегубовой в клипе снялись еще две украинские звезды - Ольга Голдис и Виктория Варлей.

О чем новый клип "Ленинграда"

Две украинские актрисы, которым по сюжету под 40 лет, борются за сердце одного мужчины Тараса. А сам он флиртует сразу с двумя.

Затем они оказываются обе в туалете и устраивают драку. В результате они не могу вернуться в зал к предмету своего обожания, и Тарас достается третьей девушке - Даше Трегубовой.

Суть клипа в том, чтобы высмеять взрослых женщин, которые злоупотребляют пластическими операциями, а потом хотят "замутить" с молодым кавалером.

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Отметим, что лидер "Лениграда" Сергей Шнуров катался с гастролями в оккупированный русскими Крым, а также отметился в России ролью дозволенного либерала. Тарас Цымбалюк в 2019 году сыграл украинского атамана - борца с русскими оккупантами в фильме "Черный Ворон". Теперь же он решил посотрудничать с их представителем.