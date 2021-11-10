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Украинская команда NAVI выиграла PGL Major Stockholm

10:39
Украинская команда NAVI выиграла PGL Major Stockholm - фото 1

В Стокгольме состоялся финал главного киберспортивного турнира этого года по CS:GO. Впервые победителем Major стал украинский коллектив Natus Vincere, получивший 1 млн долларов в качестве призовых.

Турнир побил все рекорды популярности. За трансляциями некоторых матчей наблюдали более миллиона болельщиков, а финальную схватку посмотрели 2,5 миллиона любителей киберспорта.

Партнёром трансляции на украинском языке выступала компания Parimatch Ukraine, которой принадлежит легальная БК и казино "Париматч".

NAVI на турнире не проиграли ни одной карты, что является уникальным достижением в истории Major. В финальном сражении украинская команда взяла верх над G2 Esports со счётом 2:0, а по ходу турнира NAVI сыграли со всеми коллективами, которые входят в первую пятёрку рейтинга HLTV.

По итогам турнира киберспортсмена Александра s1mple Костылева признали лучшим игроком состязаний. Стоит также сказать и о капитане NAVI Кирилле Boombl4 Михайлове. Прямо во время церемонии награждения, которая проходила на сцене Avicii Arena, он сделал предложение своей девушке LiQueen. Она без раздумий согласилась.

Напомним, что PGL Major Stockholm проходил с 26 октября по 7 ноября и собрал 24 сильнейшие команды.

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