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Украинка приняла роды в самолете Qatar Airways

04 февраля, 15:00
Украинка Алена Федченко приняла роды на высоте в восемь километров - фото 1
Украинка Алена Федченко приняла роды на высоте в восемь километров

Заслуженный врач Украины Алена Федченко по счастливой случайности оказалась на борту рейса "Доха-Бангкок" и сумела справиться с настоящим испытанием.

Как рассказала сама героиня произошедшего на своей странице в Facebook, на восьмикилометровой высоте капитан судна объявил о том, что на борту разыскивается врач.

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Оказалось, жительница Таиланда скрыла от авиакомпании Qatar Airways срок своей беременности, а во время полета у нее начались схватки.

Украинка приняла роды в самолете Qatar Airways - фото 195333

"Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сел в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" - написала Федченко.

После экстренной посадки самолета малыша и его маму госпитализировали в местную клинику, а личные данные врача зафиксировали местные специалисты. Копии документов, свидетельствующих о лицензии Федченко были отправлены по Viber, а на самолете специально для этого включили Wi-Fi.

Как известно, согласно международным законам, ребенок, который рождается на борту самолета, может претендовать на три вида гражданства: гражданство страны, которой принадлежит самолет; страны, над чьей территорией произошли роды и страны, где самолет приземлился.

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