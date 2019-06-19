Украинец, подозреваемый в причастности к крушению MH17, уже мертв - СМИ

Причастный к крушению "Боинга" Леонид Харченко уже давно в аду

После обнародования фамилий четырех установленных международной следственной группой причастных к сбиванию "Боинга" Малайзийских авиалиний подозреваемых оказалось, что привлечь к ответственности как минимум одного из них вообще не удастся.

По данным агентства ВВС, украинец Леонид Харченко, который участвовал в перевозке "Бука" наряду со своими командирами, "отставными" офицерами ГРУ и ВДВ РФ, уже четыре года как отправился в ад.

В список подозреваемых террорист попал из-за полученных сотрудниками СБУ перехватов переговоров между боевиками. "Крот" (позывной Харченко) подсказывал своим подчиненным, где находится "Бук" и координировал в его перевозку, а также передвижение ЗРК от места запуска ракеты в Россию.

Спустя полгода после теракта Харченко получил должность "командира второго отдела ГРУ "ДНР", после чего немного поработал и бесследно пропал.

По некоторым данным, боевик просто сбежал в Ростов, где и был убит в перестрелке. Впрочем, пока эту информацию не подтвердят в суде, разыскивать убийцу все же нужно.

Вместе с Харченко по делу проходят также Сергей Дубинский, Игорь Стрелков и Олег Пулатов. Все они - граждане России, которых кремлевские террористы выдавать уж явно не будут. Поэтому Международная следственная группа даже не будет отправлять в Москву официальных запросов на депортацию обвиняемых - только лишь прошение на их допросы.

Но, само собой, российские оккупанты своих же пособников не выдадут. А, возможно, и вовсе зачистят.

Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.

Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.