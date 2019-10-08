Украинцы предлагают воплотить мечту Зеленского по перезду ОПУ

Место для нового ОПУ уже нашли

Президент давно хотел выехать из полноценно оборудованного для работы здания переименованной администрации в место, "где хороший вай-фай и веет смесью университета с домом Пшонки", но столкнулся с проблемой выбора места для ОПУ. Украинцы же решили ему помочь.

На сайте президента Украины некий Игорь Гончаренко создал новую петицию, в которой предложил перенести Офис президента из Киева в пгт Золотое Луганской области.

Туда, где по заверениям Зеленского и команды "будет безопасно", а "люди не будут брошены напроизвол" в результате отхода войск ООС в рамках договорняка с террористами.

"Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой "формуле Штайнмайера", - указал автор петиции.

Менее чем за сутки из 25 тысяч необходимых для рассмотрения голосов предложение Гончаренко набрало почти три тысячи подписей.

Впрочем, даже если украинцы массово поддержат инициативу, в Зе команде наверняка просто отшутятся, как уже делали в ответ на другие петиции.

Напомним, сегодня по приказу Зеленского украинские военные должны были отойти от своих оборудованных позиций, но из-за обстрелов со стороны оккупантов разведение отложили.

При этом путинские захватчики потребовали от Украины "выполнения взятых на себя обязательств".

Формула Штайнмайера, как известно обязует Украину согласиться с особым статусом "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны, но при этом не предусматривает вывод российских войск и вообще какой-либо ответственности России.