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Путин потребовал разведения войск, угрожая эскалацией конфликта

13:20
Оккупанты требуют разведения войск - фото 1
Оккупанты требуют разведения войск

Во вторник, 8 октября, в Киев прилетела дипломатическая ответочка от российских террористов. В Кремле очень хотят отступления украинских сил со своих территорий для дальнейшей эскалации событий.

При этом в ответ на отказ от разведения войск в Золотом и Петровском путинские убийцы обещают лишь усиливать и без того не прекращающиеся боевые действия.

Добровольцы готовы сорвать отход войск ВСУ в Золотом

Сегодня в террористическом МИД заявили о том, что отвод войск ООС должен состояться даже при обстрелах со стороны боевиков.

- ВСУ отказались начать разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутыми на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно восстановиться 7 октября, - отметили оккупанты. - Все это происходит на фоне шантажа украинской власти со стороны "вооруженных нацбатальонов", которые заявили, что они будут срывать разведение. Это грозит опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения.

Фактически этим заявлением Москва давит на Киев, аргументируя необходимость одностороннего отхода войск взятыми на себя Украиной обязательствами. К этому привело стремление Зе команды запустить процесс переговоров в "нормандском формате", для чего политики прогнулись перед русскими, согласившись на формулу Штайнмайера.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов со стороны российских террористов.

 
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