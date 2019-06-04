Русские в Гааге даже не опровергали факты финансирования боевиков

Марни Чик размазала русских в Международном суде ООН

То, что русские не отрицают нарушение Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, является фактом, свидетельствующим об их вине. Об этом во вторник, 4 июня, заявила представитель Украины в Международном суде ООН Марни Чик.

Тезисы выступления юриста описала сегодня на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Лейтмотивом всего выступления, судя по заявлению чиновницы, было именно то, что Москва не опровергает того факта, что вкладывающие в "ДНР", "ЛНР" и другие орудующие на Донбассе бандформирования россияне четко осознвавали их террористическую деятельность.

"Россия не отрицает квалификацию взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. Россия утверждает, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых "ДНР" и "ЛНР" - просто обычные преступления, не имели цели запугать население, - отметила Зеркаль. - Россия утверждает, что контрольно-пропускной пункт был реальной целью "ДНР" в обстреле Мариуполя и он был военной целью, однако вечером перед нападением члены "ДНР" обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя", - заявила Чик.

Как известно, сегодня в Международном суде ООН продолжились слушания иска Украины против властей РФ по поводу финансирования путинскими властями террористических групп.

Напомним, за развязанную русскими расовую дискриминацию в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.