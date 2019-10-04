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Украина обменяла белорусского шпиона на журналиста (обновлено)

14:30
Лукашенко и Зеленский договорились об обмене - фото 1
Лукашенко и Зеленский договорились об обмене / Пресс-служба президента

Бонусом встречи президентов Украины и Беларуси в Житомире стал обмен между двумя странами. Украина выдала соседям подозреваемого в шпионаже на Минск Юрия Политику. На родину возвращается Павел Шаройко.

Еще перед саммитом Лукашенко заявлял о том, что готов помиловать осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, которого в мае прошлого года посадили на восемь лет.

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Теперь же президенты пришли к консенсусу и решили обменяться задержанными. Только Политику, как Цемаха, Вышинского и многих других обвиняемых, отпустят без вынесения обвинительного вердикта.

Объявили об обмене Зеленский и Лукашенко днем в пятницу, 4 октября. В 14:30 президент Зеленский через соцсети сообщил, что Шаройко не только помилован, но уже даже находится в Украине.

Обмен ранее анонсировал адвокат задержанного Тарас Гаралюк, который и подавал ходатайство об изменении меры пресечения, белоруса освободили под личные обязательства.

По его словам, судебный процесс должен продолжаться, но сейчас Политика отпущен под личное обязательство и может передвигаться в любом направлении, даже выезжать из страны.

Напомним, белоруса задержали в июне 2017 года на пункте пропуска "Новые Яриловичи". У него на телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне боевых действий на Донбассе, а также с планом наступательной операции "Шторм". Информацию он собирался передать русским.

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Беларусь Владимир Зеленский Александр Лукашенко шпионаж Новости Павел Шаройко
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