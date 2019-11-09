Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина выиграла в Международном суде ООН

09:00
Международный суд ООН признал правоту Украины, но пока лишь частично - фото 1
Международный суд ООН признал правоту Украины, но пока лишь частично

Вечером в пятницу, 8 ноября, служители Фемиды в Гааге приняли судьбоносное решение о разбирательстве преступлений РФ в Украине. Правда, завершить войну и хоть каким-либо образом наказать русских это не поможет.

Тем не менее, вчера судьи решили, что у них есть все полномочия и юрисдикция рассматривать иск нашей страны против России за нарушение конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Слушания по поводу юрисдикции состоялись еще в июне этого года, спустя два года после того, как суд ООН принял предварительное решение обязать русских не ущемлять крымских татар в Крыму, обеспечить образование на украинском языке и не запрещать деятельность Меджлиса.

Террористы настаивали, что судебная инстанция не имеет юрисдикции, а посему решение не признали и продолжили военные преступления.

Теперь же судьи могут приступить к рассмотрению иска по существу, что уже является серьезной победой для Украины в юридической плоскости, но совершенно не поможет хоть как-то обуздать российских фашистов.

- Поздравляю всех нас и всю Украину с полной победой. Сегодня суд полностью отклонил все возражения РФ - с минимальным счетом 15 к 3, а иногда и единогласно. Это решение позволяет нам двигаться вместе с судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения РФ международного права, нарушение прав человека, - отметила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, если судьи Международного суда ООН не проявят себя также, как украинские, РФ будет признана страной-террористом, которая действует в духе нацистской Германии и стоит за горячими точками почти по всему миру.

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