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Украина вычеркнула экс-"беркутовцев" из списков на обмен

15:00
"Беркутовцы" в "ДНР" и "ЛНР" по обмену пока не едут - фото 1
"Беркутовцы" в "ДНР" и "ЛНР" по обмену пока не едут

Российские террористы грозятся сорвать освобождение наших сограждан в обмен на высылку осужденных и обвиняемых боевиков в РФ и на неподконтрольную территорию.

Причиной возможной отмены обмена называют отказ официального Киева выдать "беркутовцев", которые проходят по делам Майдана.

Осталось трое: суд отпустил обвиняемого в расстреле активистов Майдана "беркутовца"

Кроме того, у команды Зе возникли серьезные проблемы с обменным фондом. И без того испытывающие дефицит террористов в тюрьмах власти столкнулись с нежеланием осужденных ехать в "дыру". Более 40 наемников Путина отказались от обмена, предпочитая отбыть наказание в местах не столь отдаленных, но только не отбывать "на волю" в "ДНР" и "ЛНР".

Сегодня днем Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения для троих бывших бойцов "Беркута", которых очень хотят вызволить русские.

Вопреки ожиданиям, прокуроры не ходатайствовали о выходе обвиняемых из-под стражи, а настояли на пребывании их в суде. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павла Аброськине, которые проходят по делу об убийстве 40 активистов Майдана и ранению еще 80.

Вполне может быть, что на попятную обвинители пошли с учетом последних данных о том, то обмен по формуле "всех установленных на всех установленных" совершен будет, а также после резко негативной реакции общества и адвокатов семей Небесной сотни.

В то же время представляющий интересы террористов и коллаборантов юрист Валентин Рыбин на своей странице в Facebook заявил о том, что "украинская власть должна выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты".

Напомним, в понедельник, 23 декабря, в ходе переговоров в Минске террористы согласовали с украинской делегацией обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Среди подтвержденных Украиной к обмену в списках находились и каратели Януковича из "Беркута".

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Новости Украина
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