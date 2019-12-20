Осталось трое: суд отпустил обвиняемого в расстреле активистов Майдана "беркутовца"

Обвиняемый в убийстве 48 человек Александр Маринченко отправлен под домашний арест

Поднявшие голову после смены власти реваншисты режима Януковича праздную громкую победу. Вечером в четверг, 19 декабря, они вытащили из тюрьмы очередного карателя из бывших силовиков, который значится обвиняемым в деле об убийстве участников Революции достоинства.

По решению Шевченковского районного суда столицы Александр Маринченко выйдет из СИЗО под домашний арест, хотя его и обвиняют в убийстве 48 человек.

Об этом написал на своей странице в Facebook защищающий "беркутовцев", сепаров и террористов адвокат Валентин Рыбин.

"СЛАВА БЕРКУТУ!!! Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест!!! Ура!!! Лучший подарок на день адвокатуры защитникам Киевского Беркута!!!!!! Янишевский, Аброськин, Зинченко - ждем Вас на свобеде, парни!!!!!", - отметил юрист.

Радостной для себя информацией сразу же поделились другие приспешники режима Януковича - Елена Лукаш и Андрей Портнов. Последний и вовсе призвал генпрокурора Рябошапку "не бояться собственной тени и поручить подчиненным отказаться от обвинений в адрес всех убийц активистов".

После принятия явно неадекватного решения по Маринченко за решеткой остаются всего-то трое бывших "Беркутовцев". Виной тому, само собой, и провальные расследования дел Майдана во время правления Петра Порошенко, и позиция нынешних властей, которые негласно реабилитируют команду Януковича.