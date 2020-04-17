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Украина в 2020 году конфисковала у коррупционеров 14 тысяч гривен

14:59
Это какой-то позор (с) - фото 1
Это какой-то позор (с)

“Это какой-то позор”, - сказал бы бессмертный герой писателя Булгакова.

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский озвучил данные Государственной казначейской службы, которые наиболее полно характеризуют борьбу с коррупцией в Украине.

 

Каневский отправил официальный запрос и получил не менее официальный ответ, со смешными данными.

Оказалось, что за первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тысяч гривень от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

“От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 грн. Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс грн”, - говорится в официальном ответе Казначейства.

Похоже, кто-то из чиновников продал на ОЛХ чей-то айфон, так и возникли эта сумма.

Таким образом в течение января - марта 2020 в коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс грн.

Отметим, что с коррупцией в стране сражаются сразу целая россыпь ведомств - НАБУ, МВД, СБУ, ГБР, а также спецподразделение ГПУ под названием САП, создан целый Антикоррупционный суд. За всеми этими аббревиатурами стоят сотни людей, которые получают из бюджета миллионы гривен и, судя по сумме в 14 000, ничем не занимаются.

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