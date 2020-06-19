Украина снова поставила антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Коронавирус ускоряет распространение

Благодаря идиотско-безалаберному отношению людей к опасной болезни, а также провальной политике властей и фактическому отсутствию коммуникаций с населением Украина совершает резкий скачок в распространении COVID-19 каждый день.

Адекватно пояснить постоянно ставящиеся антирекорды по количеству зараженных при уменьшении проведенных за сутки тестов в МОЗ вряд ли смогут, поскольку обычная ложь о "продвижении очереди" и "выходе на плато" уже не катит.

Впрочем, власти могут традиционно обвинить во всем народ, который давно и всерьез забил на карантин после "велюровых историй" и показательных нарушений норм самим же Виктором Ляшко в компании президента и лидеров ОПУ. Тем не менее, постоянные решения о послаблении карантина намекают на то, что вина в регулярно ставящихся антирекордах присутствует и со стороны правительства.

В общем, согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине третий день подряд фиксируется абсолютный антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован 921 случай инфицирования. И это только среди тех, что были подтверждены официально. Кроме того, болезнь унесла жизни еще 19 человек, а 586 пациентов вылечились.

Всего же за время пандемии в Украине зафиксировали 34 984 зараженных. Выздоровели 16 033, а скончались - 985. При этом по количеству протестированных людей наша страна находится едва ли не на последнем месте в мире.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.