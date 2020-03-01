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Украина сменила правила выезда в Россию

12:00
Украинцев не будут выпускать к русским без загранки - фото 1
Украинцев не будут выпускать к русским без загранки

С воскресенья, 1 марта, в Украине начали действовать новые требования для пересечения пунктов пропуска на пути следования в страну-агрессор. С сегодняшнего дня для поездок к террористам обязательно нужно предъявлять загранпаспорт.

Об этом заявили в пресс-службе ГПСУ, решив лишний раз напомнить ватопитекам с украинским паспортом о том, что в Россию ездить в принципе нежелательно.

Пограничники не пустили в Киев известного российского пропагандиста (ФОТО)

"Напоминаем, что с 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении, - подчеркнули в ведомсвте. - Украинцы, выехавшие в страну-агрессор до введению новых правил пересечения границы, смогут вернуться домой по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет)".

Нововведение можно считать крайне важным для нашей страны, хотя и не сможет привести к серьезному повышению безопасности граждан и Украины. С одной стороны, пограничники и власти теперь смогут намного лучше контролировать потоки граждан и их поездки на самых популярных и прибыльных поездах из Киева, Днепра, Львова и Одессы в Москву, ведь теперь информацию о покатушках к террористам будут более тщательно контролировать. С другой же, теперь многим фанатам "братского народа" придется несколько заморочиться с оформлением загранки, которую они еще не сделали. Возможно, из-за этого некоторые считающие, что "нет никакой разницы", и отсеются от поездок в РФ, ведь в их мирке биопаспорт - это чип на лбу.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить большое количество стран", - подчеркнули пограничники.

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