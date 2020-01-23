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Украина резко провалилась в рейтинге восприятия коррупции

12:40
Украина не продемонстрировала успехи в борьбе с коррупцией - фото 1
Украина не продемонстрировала успехи в борьбе с коррупцией

Показатели нашей страны по сравнению с предыдущими годами свидетельствуют о том, что в 2019-м коррупция в Украине лишь усилила свои позиции, а правительство начисто проиграло борьбу с ней.

В четверг, 23 января, международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции.

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В рейтинге, куда вошли 180 стран мира, Украина заняла 126-е место. При этом по итогам 2018-го года почти во всех характеристиках выборки наше государство демонстрировало положительный рост. Правда, позиция в рейтинге была 120-й.

Тем не менее, по итогам прошлого года эксперты международной организации посчитали, что в 2019-м борьба с коррупцией привела не к улучшению показателей, а наоборот - к их ухудшению.

В то же время не лучшую борьбу с коррупционными схемами продемонстрировали и власти четырех стран G7. Так, по сравнению с прошлым годом Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США - два.

Меньше всего коррупции в Дании и Новой Зеландии, а наихудшие показатели у Сомали, Южного Судана и Сирии.

"Правительства должны срочно разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и противодействовать их чрезмерному влиянию на политические системы", - подчеркнула глава организации Делиа Феррейра Рубио.

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