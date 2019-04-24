Украина разорвала "секретный" договор с РФ
Украина разорвала с Россией договор о неразглашении научных разработок времен СССР.
Об этом пишут РосСМИ.
Исторический документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, РФ, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Главной целью договора было обеспечение режима секретности в отношении секретных изобретений эпохи Советского Союза.
Стоит отметить, что на фоне действий России это вполне адекватное решение. В связи с этим возникает лишь один закономерный вопрос: почему так поздно?
Напомним, в среду, 17 апреля, наша страна расторгла очередную договоренность, заключенную в рамках Содружества Независимых Государств. Документ, из которого вышла Украина, касался стандартизации вооружения и техники, а также государственных стандартов.
"Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие сделки, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники", - отметил первый вице-премьер Степан Кубив.