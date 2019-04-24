Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Украина разорвала "секретный" договор с РФ

24 апреля, 23:00
Украина разорвала "секретный" договор с Россией - фото 1
Украина разорвала "секретный" договор с Россией

Украина разорвала с Россией договор о неразглашении научных разработок времен СССР.

Не прошло и 4 года: Закон о прекращении “дружбы” с Россией вступил в силу

Об этом пишут РосСМИ.

Исторический документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, РФ, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Главной целью договора было обеспечение режима секретности в отношении секретных изобретений эпохи Советского Союза.

Стоит отметить, что на фоне действий России это вполне адекватное решение. В связи с этим возникает лишь один закономерный вопрос: почему так поздно?

Напомним, в среду, 17 апреля, наша страна расторгла очередную договоренность, заключенную в рамках Содружества Независимых Государств. Документ, из которого вышла Украина, касался стандартизации вооружения и техники, а также государственных стандартов.

"Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие сделки, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники", - отметил первый вице-премьер Степан Кубив.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия договор Новости
Апостроф
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...